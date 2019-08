Vláda schválila nominaci Jourové na eurokomisařku. Chtěla by být místopředsedkyní

Věra Jourová je první ze čtveřice dosavadních českých eurokomisařů, kdo bude v EK zasedat dvě období v řadě. Není zatím jasné, jaké portfolio bude mít na starost. V uplynulých pěti byla Jourová eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen.

Před poslanci na jednání sněmovního evropského výboru uvedla, že by v příští komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové ráda měla na starosti digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. O tom, že by se Česko mělo ucházet o ekonomicky silnější portfolio než dosud, mluvil opakovaně i premiér Babiš. Někteří jeho ministři doufají, že by postavení Věry Jourové při rozdělování portfolií mohl zlepšit fakt, že v komisi již působila.

Nová komise, kterou povede Ursula von der Leyenová, se ujme svých povinností 1. listopadu. Předtím každý z kandidátů absolvuje slyšení ve výborech Evropského parlamentu, které o nich hlasují, parlament poté schvaluje komisi jako celek. Nejde o formalitu. V roce 2004 odmítl výbor pro občanské svobody Itala Rocca Buttiglioneho, kterého pak nechal tehdejší šéf komise José Barroso vyměnit. Před pěti lety neuspěla ve výborech pro životní prostředí a pro průmysl a energetiku Slovinka Alenka Bratušeková, která následně na členství v komisi sama rezignovala.