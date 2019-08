Dva týdny bez kuchyně či toalety. Aktivistka Thunbergová do USA popluje

Šestnáctiletá aktivistka do New Yorku vyrazila z anglického Plymouthu, plavba přes Atlantický oceán jí potrvá dva týdny. Na cestě ji doprovází její otec a dva dokumentaristé. Zaoceánská plavba na jachtě nebude jednoduchá, posádka se o jejích úskalích radila s lékaři i mentálními kouči.

„Možná budu mít mořskou nemoc a nebude to pohodlné, ale s tím dokážu žít. Pokud to bude opravdu těžké, tak se vždy můžu utěšit tím, že to jsou pouhé dva týdny,“ komentovala pro BBC Thunbergová, která zvolila co nejekologičtější způsob přepravy. „Pokud přestaneme létat, nejenže snížíme vlastní uhlíkovou stopu, ale zároveň pošleme signál ostatním, že klimatická krize je skutečná,“ doplnila.

Jachta Malizia, na níž se Thunbergová plaví, má karbonový trup a je vybavena solárními panely a podvodními turbínami, které produkují elektřinu potřebnou pro komunikaci a navigaci plavidla. Aby byla loď co nejlehčí, poskytuje pouze minimální vybavení, posádka tak nemůže počítat s toaletou, umyvadlem, topením ani postelemi. Ve stísněných kójích na spaní je navíc při vyšší rychlosti ohlušující hluk.

Že nepůjde o snadný a pohodlný výlet potvrzuje i kapitán plavidla Boris Herrmann: „Žádné mytí, žádná sprcha, prostě se oblékneme a vydržíme tak dva týdny.“ Jestli skutečně vyplují ve středu odpoledne, jak plánují, záleží na počasí, odsunout cestu může třeba příliš prudký vítr.