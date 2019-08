Geniální stratég a jeden z největších vojevůdců. Před 250 lety se narodil Napoleon Bonaparte

Útvar existoval od raného středověku do roku 1806, kdy jej zrušil císař František I. Rakouský poté, co Napoleon Bonaparte založil Rýnský spolek. Rozpad Svaté říše římské zapříčinila porážka říšských vojsk Napoleonem v prosinci 1805 v bitvě u Slavkova. Po bitvě byl uzavřen takzvaný bratislavský mír, kde se František II. zřekl titulu římského císaře a nechal si titul pouze rakouského císaře (a stal se Františkem I.). Rýnský spolek existoval do roku 1815, kdy byl nahrazen Německým spolkem. Ten pak zanikl v roce 1866 po prusko-rakouské válce.