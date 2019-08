Napoleon vzpomíná na Waterloo: „Nepochopitelný den!“

Mělo jít o bitvu, která potvrdí Bonapartův návrat do čela Francie a odrazí britské šiky vévody z Wellingtonu. Místo střetu, nevýznamná vesnička nedaleko Bruselu, se ale nestalo synonymem francouzského vítězství. Do dějin vešlo jako symbol zdrcující vojenské prohry – a Napoleona čekala doživotní internace na ostrově uprostřed Atlantiku. Od bitvy u Waterloo uplynulo dvě stě let.