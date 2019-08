Krize v Hongkongu trvá. Policie opět použila slzný plyn, demonstranti podle ní házejí zápalné lahve

Velký dav se sešel ve Victoria Parku v centru města, kde si demonstranti sedli pod slunečníky. Do akce se zapojili i starší lidé a rodiny s dětmi. Účastníci přinesli transparenty s nápisy jako „Vraťte nám Hongkong“ nebo „Stáhněte špatný zákon“. Tento protest úřady povolily, ostatní ale ne.

Někteří protestující se z parku později vydali na nepovolený pochod. Skupina lidí s plynovými maskami na obličeji se shromáždila u nedaleké policejní stanice, odkud je policisté použitím slzného plynu vytlačili. Uvedli také, že na ně demonstranti házeli zápalné lahve.

Policie se střetla se skupinou převážně mladých lidí protestujících i ve čtvrti Sham Shui Po na poloostrově Kowloon. Policie uvedla, že musela použít slzný plyn, protože protestující házeli na policisty cihly a ignorovali výzvy k odchodu. Tvrdí také, že jednoho z jejich příslušníků popálila na nohou zápalná lahev, která přilétla ze strany demonstrantů.

NYT: Policie poprvé použila plyn ve stanici metra

Web listu The New York Times uvádí, že policisté nastříkali slzný plyn také do jedné ze stanic metra v blízkosti policejní služebny, u které se demonstranti shromáždili. Podle NYT je to patrně poprvé, co k takovému kroku policisté sáhli.

Více než tisíc demonstrantů v černém se opět sešlo také v příletové hale letiště, dodala agentura Reuters.