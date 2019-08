Po stopách teroristických útoků. Nová prohlídka Tel Avivu budí kontroverze

Průvodce Jákov Levy vypráví turistům příběhy těch, kteří zemřeli při teroristických útocích. Jednou ze zastávek exkurze je například ulice Dizengoff, kde se v říjnu 1994 odpálil v autobuse palestinský atentátník. Při útoku zemřelo dvaadvacet lidí.

Toho dne stál Jákov Levy pouhých několik desítek metrů od místa neštěstí a sledoval, jak z vraku autobusu vynášejí lidská těla. Pořádat podobné komentované prohlídky ho napadlo, když nedávno zjistil, že pomníčky na ulici už mnozí lidé nevnímají.

„Sám jsem tehdy cítil trauma, když se to odehrávalo, takže jsem si tak trochu v posledních dvaceti letech dělal tuhle prohlídku sám pro sebe. A už na to nechci být sám, chci sdílet svůj smutek,“ vysvětlil svou motivaci Jákov Levy, který několikrát do měsíce a bez nároku na honorář vyráží se zájemci na cestu, při níž „ožívají“ oběti.

„Myslím že Jákov dělá skvělou práci, hodně o tom nastudoval a je velmi detailní,“ chválí prohlídku kanadský turista Aron Mandel.

Kritici: Prohlídka dělá atrakci z lidských tragédií

Jenže Tel Aviv se sám sebe snaží definovat úplně jinak než jako město nechvalně proslulé teroristickými útoky. I z toho důvodu turistická prohlídka po místech atentátů vzbudila velké kontroverze. Plakáty inzerující exkurzi jsou strhávány a sám průvodce čelí občas kritice, že z lidských tragédií dělá atrakci.

Jákov Levy říká, že dělá naopak užitečnou práci, protože čas od času připomene turistům, že za současnou idylou kaváren a plážových klubů se skrývá smutná minulost.