Na Sibiři hoří skoro milion hektarů lesa. Nikdo ho nehasí

Rozsáhlý požár na střední Sibiři zachvátil téměř milion hektarů, tedy deset tisíc kilometrů čtverečních lesa. To přibližně odpovídá rozloze Jihočeského kraje. Dým z něj se dostal do měst vzdálených stovky kilometrů. Oheň nikdo nehasí. Zákon to v Rusku umožňuje pouze v případě, že náklady na hašení nejsou vyšší než způsobené škody.