Zlo beze smyslu. Důvod k vypálení francouzského Oradouru zůstává neznámý dodnes

Všichni museli být podle rozkazu tehdy devětadvacetiletého velitele Adolfa Diekmanna shromážděni na náměstí. Zhruba po hodině kontrol a prohlídek začali vojáci oddělovat muže od žen a dětí.

Neozbrojené muže rozdělili do skupin a odvedli do pěti stodol a garáží, kde je postříleli kulomety a samopaly. Zemřelo nejméně 181 lidí. Mrtvoly zasypali slámou, polili hořlavinami a zapálili.

Ženy a děti mezitím esesáci nahnali do kostela a začali do nich střílet. Masivní románskou stavbu chtěli vyhodit do povětří, při výbuchu se ale zřítila jen věž kostela. Vojáci, mezi nimiž byli i Alsasané, následně založili kolem kostela oheň a okny dovnitř házeli granáty. Stavba kompletně shořela, včetně 461 žen a dětí uvězněných uvnitř. Nejmladšímu z nich bylo osm dní.

Nakonec vojáci zapálili i zbytek vesnice.

Z těch, kteří se v onu červnovou sobotu v Oradour-sur-Glane nacházeli, přežilo jen šest lidí. Pět mužů a jedna žena, které se z hořícího kostela podařilo vylézt oknem za oltářem.