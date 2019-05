Praha, Cheb či Most. Berlínská výstava připomíná válečnou nucenou práci na území Česka

Do protektorátního ghetta se berlínská rodačka dostala jako dvaadvacetiletá poté, co se jí předtím více než rok dařilo v německé metropoli skrývat. „Když jsem přišla, tak jsem možná měsíc pracovala v krejčovské dílně, kde se vyráběly šaty pro nacistické dámy,“ vzpomínala Friedlanderová ve středu na slavnostním otevření výstavy, která bude k vidění do 18. srpna.

Zbytek doby v Terezíně strávila v dílně, kde se zpracovávala slída. „Byla jsem to já a stovky žen, které měly štěstí tam pracovat v době, kdy z Terezína odjížděly transporty,“ poznamenala žena, která během holocaustu přišla o velkou část rodiny. Jí samotné život zachránilo to, že byla dobrou pracovnicí. Přišla totiž o něco později do dílny a dozorce jí řekl, že kdyby tak dobře neplnila normy, šla by okamžitě do transportu na východ.

„Vždy se mluvilo jen o východě. My jsme skutečně nevěděli, co to je ten východ,“ řekla Friedlanderová s tím, že se o vyhlazovacích táborech dozvěděla až těsně před koncem války, kterého se dočkala v Terezíně.