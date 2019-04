Ukrajinským prezidentem bude zřejmě Zelenskyj, podle exit pollů získal přes 70 procent

Komik také vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. „Sjednotili jsme naši zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali,“ uvedl Zelenskyj ve videoklipu na sociální síti Telegram.

Na výsledek voleb by nemělo podle Karase mít vliv ani to, že Zelenskyj u urny ukázal volební lístek s „křížkem“ u svého jména. Pravděpodobný vítěz voleb tím totiž porušil zákon.

Průběh nedělních voleb se podle zpravodaje ČT v Kyjevě Miroslava Karase obešel bez větších komplikací. „Ústřední volební komise nehlásí žádné incidenty, i když se na ni obrátilo asi tisíc lidí s tím, že byla narušena volební agitace přímo ve volebních místnostech,“ řekl Karas. „Podle ústřední komise to ale nejsou žádné vážné incidenty, které by měly ovlivnit výsledek voleb.“ dodal.

Celková volební účast se podle předběžných informací pohybovala kolem 58 procent.

O budoucnosti Ukrajiny mohlo v neděli rozhodnout 35 milionů oprávněných voličů. Volební místnosti byly otevřené do devatenácté hodiny našeho času. Voleb se nezúčastnilo několik milionů oprávněných voličů žijících na okupovaném Krymu a v Donbasu obsazeném částečně proruskými separatisty. Donbaské „lidové republiky“ hlasování bojkotovaly, krymské okupační úřady je označovaly za záležitost cizího státu. Podle odhadů vyjelo z Krymu hlasovat do ukrajinského vnitrozemí 700 až 800 Ukrajinců.

Do deseti dnů od voleb by ústřední volební komise měla zveřejnit oficiální výsledky a poté by se do třiceti dnů měl nový prezident ujmout funkce. Inaugurace se má konat nejpozději třetího června.