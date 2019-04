Zpěvák Iron Maiden dostal čestné občanství Sarajeva. V roce 1994 odehrál koncert uprostřed války

Zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson vystoupil v ostřelovaném Sarajevu se čtyřmi doprovodnými muzikanty. Britský hudebník absolvoval riskantní cestu do Sarajeva nebezpečným územím za doprovodu vojáků OSN.

Do širšího povědomí obyvatel bosenské metropole se podle agentury AFP Dickinsonův koncert vrátil díky filmu Tarika Hodžiče Scream For Me Sarajevo, který se loni promítal i v českých kinech.