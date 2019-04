Lanýžům se daří i ve Skotsku, radují se vědci. Delikatesu chtějí zachránit před globálním oteplováním

Experti varují, že kvůli změnám klimatu může tradiční produkce lanýžů na jihu Evropy zmizet už do konce století. Vědci proto zkoušejí, jak se vzácné houby budou dát pěstovat v severněji položených oblastech – a hlásí úspěch. Lanýži by do budoucna mohli růst třeba ve Velké Británii nebo ve střední Evropě.