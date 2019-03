Slušnost v politice už nebude anomálie, radují se z Čaputové slovenské deníky. Píší o úpadku Ficovy strany

„Národ řekl ano Čaputovej, odmítl Fica,“ píše deník Sme a v narážce na rétoriku šéfa vládní strany dodal, že „budoucnost nemusí být přeplněná nepříteli národa, voláním po čistokrevné identitě, drobty pro masy a štvaním proti novinářům“. Slovensko podle listu vykročilo z křižovatky a odmítlo politiku, „která chrání vyvolenou vrstvu, korumpuje a vydírá a pro své politické přežití obětuje budoucnost národa“.

„Zuzana Čaputová je prezidentka Slovenska. Žádná volba menšího zla. Ona je nadějí, že zdomácní nová politická kultura a že slušnost nebude v politice anomálií, za kterou děkujeme jakoby to neměla být samozřejmost,“ napsala šéfredaktorka listu. Čaputovou podle ní čeká hodně práce, protože „bude muset být protiváhou těch, co jsou připraveni osud Slovenska prodat za další roky u moci“, a tak „prezidentka bude muset vysvětlovat, že demokracie je křehká, a poukazovat jasně na to, kdy ji ztrácíme“.