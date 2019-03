Šance na brexit bez dohody vzrůstá, míní po summitu evropští politici

Mayová ve čtvrtek neuspěla se svou žádostí, aby Unie odložila datum brexitu na 30. červen. Summit schválil jednu z řady zvažovaných variant a nové datum odchodu stanovil na 22. květen, pokud Dolní sněmovna schválí výstupní dohodu. Pokud se tak nestane, Británie musí do 12. dubna oznámit, zda se zapojí do květnových parlamentních voleb, aby mohla v EU setrvat déle.

Labouristé: Hrozba tvrdého brexitu trvá

„Znamená to, že (Britové) musí dát časový harmonogram toho, co chtějí dělat, nebo přesně určit, co mají v plánu. To by zamezilo náhlému naplnění krajní možnosti,“ řekla ministryně.

Možnosti divokého odchodu se obávají britští labouristé, kteří usilují o zachování těsných obchodních a celních vazeb na Unii.

„Význam čtvrtečního jednání je v tom, že jsme odvrátili riziko odchodu bez dohody v horizontu jednoho týdne. Ale stále je tu vážná hrozba odchodu bez dohody za tři týdny, což nedává mnoho času, abychom se pokusili najít cestu vpřed,“ řekl podle BBC labouristický člen parlamentního brexitového výboru Hilary Benn. Mayová se podle něho musí „pohnout z místa“ a naslouchat návrhům poslanců, aby se dočkala schválení dohody.

Podle politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové nepanuje velké očekávání, že by se premiérce podařilo dohodu prosadit nebo že by mohla dát poslancům znovu šanci hlasovat o tom, zda chtějí převzít v brexitovém procesu klíčovou roli.