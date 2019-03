Mayová nepožádá o dlouhý odklad brexitu. „Britové čekají skoro tři roky,“ upozornil vládní zdroj

BBC v analýze posledního vývoje vysvětluje, že vláda může tuto novou překážku obejít třemi způsoby: změnou parlamentních pravidel, změnou svého návrhu či ukončením zasedání parlamentu.

Při každé z těchto možností by ale vyvstaly nové komplikace. Jako nejschůdnější se podle některých novinářů jeví varianta, že vláda pozmění před novým hlasováním o brexitu svou „nabídku“. O tom, jak velký posun by už byl přijatelný, ale opět rozhodne předseda Dolní sněmovny, který navíc zatím svůj požadavek příliš nevyjasnil.

Bývalá legislativní poradkyně premiérky Mayové Nikki da Costaová v článku v The Daily Telegraph uvádí i jiné scénáře. Vláda by prý mohla předložit jakýsi provizorní návrh s cílem ukázat, že „rozvodová“ dohoda již má většinovou podporu, případně zcela přeskočit hlasování o dohodě samotné a přejít rovnou k zákonu, který by její obsah ukotvil v britském právu.

Podle deníku Financial Times se za současné situace rýsuje nový zlomový termín, do něhož britská vláda potřebuje brexitovou dohodu prosadit. Tímto okamžikem je údajně 11. duben, neboť po tomto dni už by bylo nutné předkládat legislativní návrhy spojené s účastí Británie v květnových evropských volbách.

Zdroj: ČTK, BBC