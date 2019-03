Francie pohrozila, že zamítne odklad brexitu. Chce od Mayové záruky

Předseda vrcholných schůzek EU ale také doplnil, že pokud to bude potřeba, nebude váhat a premiéry a prezidenty společenství do Bruselu pozve na zvláštní jednání ještě v příštím týdnu. „V této chvíli mimořádnou Evropskou radu nepředpokládám,“ poznamenal.

Také německý ministr zahraničí Heiko Maas zdůraznil, že Německo bude chtít před rozhodnutím o případném odkladu termínu brexitu vědět, kam by měl odklad vést. „Vždy jsme říkali, že má-li Evropská rada rozhodnout o prodloužení lhůty pro Británii, rádi bychom věděli proč,“ zdůraznil Maas.

„Situace, ve které by paní Mayová nebyla schopna představit Evropské radě dostatečné záruky o věrohodnosti své strategie, by vedla k odmítnutí žádosti o prodloužení a k tomu, že bychom dali přednost odchodu Británie z EU bez dohody,“ řekl francouzským poslancům ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

S posunutím termínu by musely souhlasit všechny členské země. Francie se již nechala slyšet, že pokud britská premiérka Theresa Mayová neposkytne „dostatečné záruky“ věrohodnosti svého plánu, hodlá odložení brexitu vetovat.

Španělský ministr zahraničí Josep Borrell naopak uvedl, že jeho země je připravena s prodloužením lhůty na vyjednávání podmínek brexitu souhlasit. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že česká strana žádost důkladně zváží, nicméně že je tříměsíční odklad brexitu v českém zájmu, neboť vytvoří prostor pro schválení brexitové smlouvy.

Náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański v rozhovoru poskytnutém agentuře PAP uvedl, že odklad brexitu na 30. června nepředstavuje pro EU žádné institucionální problémy, kterých se obává Evropská komise. Její předseda Jean-Claude Juncker se podle mluvčího domnívá, že odkladem na 30. červen bude EU „čelit institucionálním komplikacím a právní nejistotě s ohledem na evropské volby“.

Británie oficiálně požádala ostatní členské země EU o prodloužení lhůty na jednání o podmínkách brexitu do konce června. Podle dosavadního plánu by mělo Spojené království Unii opustit 29. března. Mluvčí Evropské komise nicméně řekl, že předseda Juncker v nedávném telefonátu Mayovou jednoznačně varoval, aby nežádala o odklad brexitu za termín konání letošních voleb do Evropského parlamentu, tedy po 23. květnu.