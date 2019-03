Jméno útočníka na mešity nevyslovím a slávu mu nedopřeji, prohlásila novozélandská premiérka

„Souhlasím s tím, že je to absolutně něco, čeho si musíme být vědomi a dělat, co je v našich silách, abychom zabránili tomuto jedinci v získání slávy,“ řekla Ardernová. „Zajisté měl mnoho motivů ke spáchání tohoto ohavného teroristického útoku. Získání slávy bylo jedním z nich, a to je něco, co mu můžeme odepřít,“ dodala.

„Je to terorista, je zločinec a je extremista, ale když (o něm) budu mluvit já, zůstane beze jména. Vás ostatní žádám, abyste zmiňovali jména těch, o které jsme přišli, spíše než jméno muže, který je vzal. Možná se chtěl proslavit, my na Novém Zélandu mu ale nedáme nic, ani jeho jméno… Ano, člověk, který tyto činy spáchal nebyl odsud, nevyrostl tady, nenašel zde svou ideologii, to ale neznamená, že se tu stejné názory neobjevují,“ řekla Ardernová v parlamentu a projev zakončila slovy „as-Salám alajkum, mír s vámi, mír s námi všemi“.

Na otázku, zda se soud uskuteční za zavřenými dveřmi, Ardernová odpověděla, že o tom ona nerozhoduje.

O střelcově touze po pozornosti svědčí skutečnost, že zveřejnil 74stránkový manifest, v němž muslimy a imigranty označil za „vetřelce“ a sebe za rasistu. Osmadvacetiletý Australan útok také nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu.