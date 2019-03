Vlivní dostávali své děti na prestižní americké univerzity podvodem. Skandál se týká Stanfordu i Yaleu

Náhradní termíny testů či zinscenované fotografie

Celý systém řídil osmapadesátiletý Rick Singer prostřednictvím své agentury. Buď zajistil, že uchazeči o studium vyplňovali testy v náhradních termínech mimo univerzitu, nebo zprostředkovával přijetí na sportovní stipendia na základě falešných podkladů.

„Singer pomáhal rodičům pořizovat zinscenované fotografie, jak jejich děti provozují daný sport,“ říká k tomu Lelling. Škola pak studenty přijala jako výjimečně talentované jachtaře, fotbalisty, atlety nebo tenisty. Trenéři inkasovali úplatky v řádech statisíců dolarů.

Hlavní organizátor Rick Singer mezi roky 2011 až 2019 tímto systémem od rodičů dostal podle žalobců 25 milionů dolarů.

„Velcí mecenáši škol už teď platí, aby získali výhody pro své děti a dostali je na některou z těchto univerzit, takže nepřekvapí, že někteří podplatí trenéra nebo jiného zaměstnance fakulty, aby získali další výhody,“ myslí si student Jihokalifornské univerzity Jeffrey Fong.

Vyšetřovatelé ale upozorňují, že neprokázali, že by o podvodech věděly děti obviněných. Vyloučili i možnost, že by do případu bylo zapojeno vedení jednotlivých univerzit.