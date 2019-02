Francouzští senátoři chtějí stíhat Macronova exporadce Benallu za lživé svědectví

Nyní vyšetřovací komise horní komory parlamentu představila závěry své práce ve 120stránkové zprávě. „Žádná aféra Benalla by nebyla, kdyby 2. května 2018 byl učiněn patřičný postih v podobě propuštění zúčastněného a informování prokuratury,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda senátního výboru Philippe Bas.

🎬 Vidéo du collaborateur de #Macron frappant un manifestant le 1er mai à Paris. Identifié par @lemondefr il s'agirait d'Alexandre Benalla. #AlexandreBenalla Plus d'infos : https://t.co/EsqRMrih2j pic.twitter.com/hesXye0bzb

Po následném propuštění Benally se však objevily další problémy, a to kolem jeho zahraničních cest s diplomatickými pasy či kontaktů s ruským oligarchou. Benallu, stejně jako další aktéry kauzy, v posledních měsících opakovaně vyslýchali členové Senátu.

Za lživé svědectví hrozí pět let a pokuta až dva miliony korun

Basův tým zaslal předsedovi senátu Gérardovi Larcherovi dopis, v němž jej žádá, aby inicioval stíhání Benally a Crasea za nepravdivé výpovědi. „Jakékoli lživé svědectví před parlamentní vyšetřovací komisí se trestá pěti roky vězení a pokutou 75 tisíc eur (téměř dva miliony korun),“ podotýká v dopise Bas.

Crasea i Benallu poslal v úterý vyšetřovací soudce v případu útoků na demonstranty do předběžné vazby za to, že spolu zřejmě navzdory soudnímu nařízení hovořili i poté, co byli obviněni.

Francouzští senátoři ale rovněž zpochybňují výpovědi tří vysoce postavených pracovníků Elysejského paláce: Patricka Strzodu, Alexise Kohlera a generála Lionela Lavergnea. Podezírají je z toho, že při informování o skandálu kolem Benally si místy protiřečili nebo vynechávali jisté souvislosti.