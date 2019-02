Venezuelci věří více dolaru než vlastní měně. Bohatnou na tom ilegální směnárníci

Pětadvacetiletý Benjamin se oficiálně živí jako inženýr, jeho plat je 30 dolarů měsíčně. Neoficiálně je ale ilegálním směnárníkem, čímž si vydělá 300 dolarů denně. „Vyhýbám se tomu, abych nosil červenou. To je barva chávistů. Nosíme barvy, které vyvolávají důvěru, jako modrou nebo bílou,“ přibližuje taktiku svého obchodování v ulicích Venezuely.

Obchody si domlouvá přes mobil nebo internet. O zákazníky nemá nouzi, hroutící se ekonomika mu hraje do karet. „Dolar je něco pevného, co si můžeš nechat stranou a vědět, že se k nim můžeš vrátit, až bude zapotřebí. Třeba v mé ordinaci stál nájem v prosinci 3 tisíce bolívarů, teď už je to 15 tisíc,“ říká jedna z Benjaminových zákaznic.