Zachovejte pevné nervy. Vyjednám dohodu, kterou budete moci schválit, řekla Mayová poslancům

Rozhovory s EU se podle ní dostaly do rozhodující fáze a je třeba udržet nervy na uzdě, aby bylo možné schválit vyjednanou dohodu včas.

Oficiálně musí premiérka dostat svolení pro další jednání od poslanců, hlasovat o něm budou ve čtvrtek. Pokud jí více času dají, bude to už podruhé od lednového zamítnutí její brexitové dohody.

Nezajistí-li si vláda v Dolní sněmovně většinu ve prospěch dohody a politické deklarace s EU, předstoupí 26. února před parlament s prohlášením a následující den by poslanci mohli znovu hlasovat.

Corbyn Mayovou obvinil z plýtvání časem, člen skotských nacionalistů ji označil za lhářku

Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn premiérku po jejím vystoupení v Dolní sněmovně obvinil, že lehkovážně plýtvá časem a snaží se poslance díky časové tísni „vydírat“, aby její dohodu podpořili.

„Dostali jsme slib, že budeme moci o dohodě hlasovat v prosinci, to se nestalo. Bylo nám řečeno, že další smysluplné hlasování bude tento týden poté, co premiérka znovu slíbila, že zajistí podstatné a právně závazné změny ohledně irské pojistky, a to se nestalo. Teď premiérka předstoupila před sněmovnu s dalšími výmluvami a dalšími odklady,“ řekl Corbyn.