Boj o život i kvůli kilu rýže. Na pozadí venezuelské krize jsou hladovějící obyvatelé

Roky si Maduro kupoval státními příděly podporu například rodiny Caroliny, kterou navštívil štáb CNN. V současnosti nemají co jíst a jediné, co si přejí, je Madurův odchod. Z rodiny jsou žebráci. Podle bratrance Caroliny nejde o politiku, je to boj o přežití. Lidé se mezi sebou zabíjejí kvůli kilu rýže nebo vodě.

Udrží si Maduro přízeň armády?