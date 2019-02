Stamiliony lidí v pohybu: Číňané cestují domů, aby oslavili příchod roku Prasete

První ostrý test sociálního kreditního systému: Kdo se proviní, nesmí cestovat

Továrny zavírají a stamiliony migrantů jedou s kufry naditými dárky domů. „Jela jsem dvanáct až třináct hodin do Pekingu a další čtyři hodiny pojedu do naší vesnice. Je to dlouhá cesta a nebylo snadné sehnat lístky, ale nenechám si to ujít,“ říká studentka Čang.

Nadcházející lunární nový rok je prvním od chvíle, kdy Čína začala v dopravě testovat sociální kreditní systém. Lidé, kteří se dopustili přestupků – od neposlušného chování v letadlech a kouření ve vlaku až po finanční nepravosti – jsou na černé listině a nesmějí až rok cestovat.

Daleko větší roli pak hrají technologie, od mobilních aplikací na nákup jízdenek po robotické asistenty, jež pasažérům říkají, kam mají odložit zavazadla a kde se podrobit kontrole. Právě při sledování a kontrole občanů jsou technologie nezastupitelné. Systémy s umělou inteligencí na rozpoznávání tváří mají tři stovky stanic, což je třikrát víc než loni.

Rok Prasete bude bouřlivý, tvrdí mistři Feng Šuej

Podle mistrů Feng Šuej bude rok Prasete bouřlivý s mnoha neočekávanými událostmi zejména na finančních trzích. Investoři se mají připravit spíš na omezování ztrát než hromadění zisků, a kdo chce v roce Prasete přinést domů víc slaniny, měl by se vyhnout obchodování na burze.