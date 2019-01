Polské úřady věděly o extremismu Adamowiczova vraha. Informace ale nedostala kontrarozvědka

Vězeňská služba o obsahu rozhovorů se Stefanem W. informovala policii. Co se s informacemi dělo dál, ale není podle polských médií jasné, protože policie v Gdaňsku se k věci odmítla vyjádřit.

„Chtěl bych, aby se (předseda PiS) Jaroslaw Kaczyński stal diktátorem,“ svěřil se Stefan W. podle záznamů vězeňskému vychovateli. Tvrdil také, že má v úmyslu být na svobodě bezdomovcem, bydlet v ubytovnách pro lidi bez přístřeší, jezdit po Polsku vlakem a vyhýbat se při tom Pomořskému vojvodství, protože to je podle něho baštou Občanské platformy.

Chtěl odjet do nějakého jiného vojvodství, kde je u moci Právo a spravedlnost (PiS), protože on je jeho stoupencem. Tato národně-konzervativní strana vládne i na celopolské úrovni.

Současný ministr vnitra Joachim Brudziński v minulých dnech nařídil kontrolu gdaňské policie. Ta má zjistit, zda instituce, které dostaly informace o plánech Stefana W., podnikly dostatečné kroky pro to, aby mu bylo zabráněno v dalším páchání trestné činnosti.

Vdova: „Mého muže zabila slova“

Stefan W. se v neděli 13. ledna během celopolské charitativní akce na jednom z gdaňských náměstí vrhl na starostu Adamowicze a pobodal ho nožem. Adamowicz, někdejší člen Občanské platformy, který v čele gdaňské radnice stál dvacet let, o den později svým zraněním podlehl. Vyšetřovatelé ve čtvrtek uvedli, že Stefan W. nebyl při útoku pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

Vdova po zavražděném starostovi tento týden v rozhovoru pro portál onet.pl obvinila veřejnoprávní televizi z nepřímého podílu na vraždě jejího manžela. „Mého muže zabila slova,“ prohlásila Magdalena Adamowiczová, podle které si vrah vybral za oběť jejího manžela kvůli „jazyku nenávisti“ šířenému proti němu v médiích.

„Je to odpovědnost TVP, já si to tak myslím,“ prohlásila Adamowiczová. „Ti, kteří útočili na mého muže, to nebyli novináři. Ti lidé si nezaslouží takové označení,“ řekla také Adamowiczová s tím, že jeden z nich „mnohokrát běhal po městě za Pawlem, vykřikoval na něj urážky“.

Adamowiczová vedení TVP vzkázala, že ji za její slova může klidně zažalovat. Televize ve středu večer vydala prohlášení, že Adamowiczovou nezažaluje, protože se na ni vzhledem k tomu, že prožívá období smutku, vztahuje „kulturní imunita“.

TVP nicméně stojí za tím, že „přičítat jí jakoukoliv odpovědnost na tomto zločinu je lež“. Televize už v minulých dnech varovala, že toho, kdo jí bude odpovědnost za smrt gdaňského starosty připisovat, požene k soudu.