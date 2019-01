Macron je mizerný prezident, uvedl Salvini. Francie odmítla „soutěž ve stupiditě“

Už v neděli Paříž pobouřil místopředseda italské vlády a lídr populistické strany Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio, který označil Francii za příčinu migrace z Afriky do Evropy. „Bez afrických kolonií, které ožebračuje, by Francie byla patnáctou nejsilnější ekonomikou světa. Místo toho je mezi prvními, právě kvůli tomu, co dělá v Africe,“ prohlásil Di Maio.

Francie si následně předvolala italského velvyslance, jemuž prý byly připomenuty limity, kterými je třeba se řídit, aby francouzsko-italské vztahy zůstaly i nadále přátelské.