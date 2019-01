Hřebenatky v centru dění. Tvrdý brexit může rozpoutat válku mezi rybáři Francie a Velké Británie

Spor o lov hřebenatek, které jsou oblíbenou pochoutkou středomořské kuchyně, se může v Lamanšském průlivu kdykoliv znovu vyostřit. Naposledy se tak stalo loni v srpnu, kdy se desítky francouzských lodí vydaly protestovat proti údajnému britskému drancování míst výskytu hřebenatek. Došlo při tom ke střetům , které vyústily v poškození řady lodí. Napětí zmírnilo až uzavření provizorní dohody.

Paříž by prý v případě dalších střetů zvažovala povolání námořnictva. „Jsme připraveni s nimi jít do otevřené konfrontace, podobné, jakou jste viděli. A trochu je přitlačit, aby pochopili,“ konstatoval rybář z francouzského Port-en-Bessin.

Francouzi mají omezený přístup

Rybáři zde nyní vyjíždějí na moře přibližně čtyřikrát týdně. Jejich specialitou jsou právě hřebenatky. Zatímco Britové smějí tyto mlže lovit po většinu roku, francouzská sezona je zákonem omezená na období od října do května. „Problém je v tom, že mají přístup do našich vod, když my ještě nemůžeme. A když tam můžeme my, tak už toho zpravidla moc nezbývá,“ postěžoval si místní rybář.