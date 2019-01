Mince z fontány di Trevi půjdou na opravu města, rozhodl Řím. Okrádáte chudé, bouří se církev

Téměř tři sta let starou fontánu di Trevi navštíví každý rok miliony turistů. Tradice házení mincí je úzce spjata s romantickým filmem Three Coins in the Fountain z roku 1954 a se stejnojmennou písní Franka Sinatry.

Každoročně se z proslulé fontány vyloví kolem 1,5 milionu eur (zhruba 38,4 milionu korun). Podle katolické charity Caritas ztráta příjmů zasáhne chudé. „Tento výsledek jsme nepředpokládali,“ uvedl ředitel Caritas Benito Ambarus. „Pořád doufám, že nejde o konečné (řešení),“ zdůraznil.