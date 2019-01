Několik tisíc lidí demonstrovalo v Bělehradě proti vládě

Osmačtyřicetiletý Vučić, který byl dříve nacionalistou a později se z něj stal proevropský reformátor, se stal prezidentem v květnu 2017 poté, co dubnové volby vyhrál už v prvním kole s 55 procenty hlasů. K jeho vítězství přispěla i značná rozdrobenost opozice, která se nebyla schopna dohodnout na společném protikandidátovi.

Opozice volby označila za zmanipulované a organizovala po nich několik týdnů protesty. Kritizovala i to, že tehdejší premiér Vučić dostal v předvolební kampani velký prostor v hlavní veřejnoprávní televizi i v komerčních televizních stanicích.

Demonstranti tvrdí, že Vučić je autokrat a jeho strana je zkorumpovaná, což prezident i vládní strany odmítají. Demonstranti žádají větší pokrytí opozičních skupin od státních veřejných sdělovacích prostředků. Zároveň požadují záruku, že budou útoky na novináře a opoziční politiky řádně vyšetřeny.

Vučić se je již dříve nechal slyšet, že demonstrantům neustoupí v otázce zvýšení svobody médií a reformy volebního systému, naznačil však, že by zvážil předčasné volby, kterými by otestoval popularitu své strany, píše Reuters. Opoziční skupiny oznámily, že by volby bojkotovaly.