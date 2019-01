Egyptský prezident přiznal, že Izrael pomáhá jeho zemi proti radikálům na Sinaji

Prezident potvrdil, že Izrael egyptské armádě pomáhá bojovat proti radikálům na Sinaji a že spolupráce je těsnější než kdykoli předtím. „Ano, je to pravda, široce s Izraelci spolupracujeme,“ řekl Sísí.

O spolupráci s Izraelem v boji proti radikálům, kteří se hlásí k takzvanému Islámskému státu (IS) a kteří bojují na Sinajském poloostrově, už loni informoval list The New York Times. Podle jeho informací izraelská letadla nenesou označení a létají nepřímými trasami, aby nebylo jasné, odkud se útočí.

Egypt ani Izrael dosud vojenskou spolupráci nepřiznávaly. „Operace ve specifických oblastech na severu Sinaje provádí a má k nim povolení jedině egyptská armáda, která pracuje ve spolupráci s civilní policií,“ sdělil po zveřejnění informace v newyorském deníku mluvčí egyptské armády.