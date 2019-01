Mayová zvládla utlumit odpor, schválení brexitové dohody má větší šanci, míní velvyslanec Sečka

Druhou možností je podle něj schválení, či neschválení dohody s doplňujícími návrhy. V případě, že by parlament schválil dohodu s těmito návrhy, musí právníci vlády vyhodnotit, zda musí vláda dohodu ještě ratifikovat. Schválení dohody s případnými pozměňovacími návrhy tak není automatické, zdůraznil. Pozměňovací návrhy mohou například posílit pravomoci parlamentu, třeba vytvořením mezistranické skupiny, která se bude podílet na brexitovém procesu, což by představovalo jistý kompromis s vládou.

Podle Sečky je britská společnost už brexitem unavená. „Vždy se říká, že pro nějakou dobu je příznačná nějaká událost, která určuje obecněji vztah člověka k životu. V minulosti to byla studená válka, kdy část britské společnosti byla proamerická, část byla protiamerická. Dnes je to to samé. Když dnes řeknete, jsem pro brexit, nebo proti brexitu, tak víte o tom člověku v podstatě všechno. Jestli je pro uzavřenou společnost, nebo otevřenou, jestli je pro ochranářství, jestli je pro migraci, nebo proti migraci,“ říká.

„Tím jedním znakem dáváte o sobě vědět, kam patříte v tom velkém rozdělení společnosti. A to by se také mělo překonat a to by Britové chtěli. Oni dál nechtějí rozdělování společnosti, chtějí dál pracovat na něčem, co by je spojovalo. To je obecně nálada z brexitu, nějak by to už všichni chtěli mít za sebou,“ uzavřel.