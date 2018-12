Za smrt migrantů na hranici můžou podle Trumpa demokraté a jejich „mizerná migrační politika“

„Jakákoli smrt dětí nebo jiných (lidí) na hranici je výhradně chybou demokratů a jejich mizerné migrační politiky, která dovoluje lidem vydávat se na dlouhé pochody v domnění, že mohou nelegálně vstoupit do naší země. Nemohou,“ uvedl prezident Trump na Twitteru.

Pokud by na hranici Mexika a Spojených států byla zeď, o jejíž stavbu šéf Bílého domu dlouhodobě usiluje, migranti by se podle něj o vstup do USA „ani nepokusili“.