Tijuana pod náporem migrantů. Berou nám práci a dělají nepořádek, stěžují si Mexičané

Starousedlíci z neblahé situace viní migranty, úřady v Tijuaně, ale i Spojené státy, které modernizují svou měsíc starou hraniční zeď. Místní aktivisté tvrdí, že USA zabírají mexickou půdu, jelikož původní plot stál až o dva metry dál. „Podle nás je zeď špatná. Je to ale věc USA. Nemůžeme nic, jen říct, že se nám to nelíbí. To je ale asi tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ posteskl si důchodce Gustavo Rojas, který žije těsně u hranice.

Rezignace se netýká aktivisty Ivana Riebelinga, který často vyráží na staveniště, odhání dělníky a odváží jejich nářadí. Tvrdí, že vstoupili nelegálně na území jeho země a on brání jejich protizákonnému chování. V autě mu skončila třeba rozbrušovací pila nebo skládací žebřík. Mexická policie ho nestíhá, protože na jejím území nikdo krádež neoznámil. Málokdo je ale takto razantní – někteří místo toho uvažují o stěhování.