Jemenské matce povolili přicestovat do USA za umírajícím synem

Jemenská matka, která bojovala za právo vidět svého umírajícího malého syna, dorazila v noci na čtvrtek do Kalifornie. Stalo se tak poté, co americké úřady zrušily zákaz cestování, který pro ni předtím platil. Trumpova administrativa zavedla již dříve protiimigrační opatření a Šajma Svílahová jako Jemenka, i když žijící v Egyptě, měla zákaz do USA vstoupit. O případu informovala britská BBC.