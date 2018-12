ŽIVĚ: Putin odpovídá novinářům. Otázky se stočily i k incidentu v Kerčském průlivu

„Myslím si, že otázky nejsou dopředu připravené. Bylo by kontraproduktivní, kdyby tam byly jen dotazy typu 'jak to děláte, že jste tak perfektní',“ uvedl Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ale podotkl, že jde o styl „ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím“. Putin podle něj ukazuje, že se zajímá o problémy země, což podporuje jeho PR.

Putin je u kormidla moci od počátku tisíciletí. V době, kdy se kvůli ústavním omezením přesunul z čela státu do čela vlády, nepořádal setkání s novináři, na rozdíl od podobně vyčerpávajících besed s občany v přímém televizním přenosu.