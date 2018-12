Ukrajinský prezident vypověděl dohodu o přátelství s Ruskem, země se podle něj má orientovat na EU

Základní smluvní dokument upravující vztahy Ukrajiny a Ruska byl uzavřen v roce 1998 s desetiletou platností a automatickým prodloužením o dalších deset let, pokud se proti tomu žádná ze stran nepostaví. Právě to se v pondělí Porošenkovým podpisem stalo.

Ukrajina bude podle prezidenta usilovat i o to, aby do ústavy státu bylo vtěleno úsilí o vstup do Severoatlantické aliance. Kyjev bude dbát na vytvoření profesionální armády a podporovat užívání ukrajinského jazyka, uvedl Porošenko.