Nemůžete být o dvacet let mladší, rozhodl soud. Nizozemec tvrdil, že jeho věk ho diskriminuje

Emile Ratelband v listopadu zažaloval úřady za to, že odmítly upravit datum jeho narození v dokladech. Soud v Arnhemu ale v pondělí záležitost ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle toho se chovat“.

Dutch Court To Motivational Speaker Emile Ratelband “No, You Can’t Be 20 Years Younger” https://t.co/CDxOGGTt0U pic.twitter.com/R6cmSjTzI3 — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) December 3, 2018

„Změna data narození by ale znamenala, že z registrů zmizí informace o narození, úmrtích, svatbách a registrovaném partnerství z minulých dvaceti let. To by mělo nežádoucí právní a společenské následky,“ stojí v soudním rozhodnutí.

Mladistvý pocit není důvod měnit doklady

Ratelband svou situaci srovnával s jinými možnostmi právně změnit totožnost, například u transgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úředních“ 69 let. Nizozemsko a další země povolují změnu pohlaví a Ratelband poukazoval na to, že se povoluje i oficiální změna jména.