Velký čínský bratr. Elektromobily odesílají státu údaje o své poloze, rychlosti i nabití

I po dvou letech platnosti zákona však je zjištění pro většinu uživatelů elektromobilů překvapivé. „Nezdá se mi, že by to mohla být pravda. Tesla ta data může mít, ale proč by je posílala vládě?“ podivuje se majitel vozu Tesla Šan Ťün-chua.

Mnohým majitelům elektromobilů se taková praxe nelíbí. „Kde jsem, jak dlouho tam jsem, kam každý den jezdím – nepřeji si, aby někdo měl takové informace,“ říká další majitel elektromobilu Tesla An Pao-ťia.