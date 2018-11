Trumpův bývalý právník se přiznal, že v Kongresu lhal o prezidentových kontaktech s Ruskem

Podle AP v roce 2017 Cohen senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal o plánu postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower.

Z dokumentů předložených soudu podle agentury Reuters vyplývá, že Cohen se snažil vyšetřování ruské kauzy omezit tím, že dvěma kongresovým výborům poskytl nepravdivé informace tak, aby vyvolal dojem, že ruský realitní projekt skončil ještě před volebním shromážděním v Iowě. To se konalo začátkem února 2016, čímž oficiálně začal maraton primárek a volebních shromáždění, ve kterém se prezidentští uchazeči utkali o stranické nominace.

Trump: Lže Cohen

Trump reagoval obviněním, že Cohen je slaboch, který lže proto, aby dostal nižší trest. Šéf Bílého domu dodal, že si již nepamatuje, kdy přesně upustil od záměru postavit v Moskvě svůj mrakodrap.

Podobně jako Trump se vyjádřil i současný právník prezidenta Rudy Giuliani. „Michael Cohen je lhář, takže není překvapením, že lhal Kongresu. Je to usvědčený lhář, který udělá cokoli, aby se vyhnul dlouholetému vězení,“ sdělil Giuliani.

Demokrat Adam Schiff, který od ledna povede výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled nad tajnými službami, považuje Cohenovo doznání za velice významné. „Znamená to, že když prezident během kampaně tvrdil, že v Rusku nemá žádné zájmy, tak to nebyla pravda. A když Cohen svědčil před naším výborem a také před senátním a hovořil zde o tom, kdy obchodní kontakty s Ruskem skončily, tak to nebyla pravda,“ řekl Schiff.

Již v srpnu se Cohen přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. To se týkalo jeho snahy zaplatit dvěma ženám za mlčení o jejich údajném románku s Trumpem. V září pak Cohenův právní zástupce Lanny Davis oznámil, že Muellerovi poskytl zásadní informace, a to i bez dohody.