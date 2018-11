Zeman bude přesvědčovat vládu o přesunu ambasády do Jeruzaléma. Ve městě otevřel Český dům

Zeman řekl, že se bude snažit přesvědčit českou vládu k přestěhování ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Připomněl svůj projev v Knesetu, v němž si posteskl, že bohužel není diktátor. „A v demokratické struktuře možná bude to přesvědčování déle trvat,“ dodal v úterý.

Zeman je v Izraeli od neděle. Novinářům řekl, že je s průběhem návštěvy velice spokojen a doufá, že spokojenost je i na izraelské straně. Prezident uvedl, že se v Jeruzalémě setkal s českými podnikateli. „Velmi si vážím toho, že tu navázali celou řadu významných kontaktů,“ řekl.

Za uspokojivé označil jednání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem. V úterý měl na programu oběd s premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž poté v Jeruzalémě otevřel Český dům. Zeman při zahajovacím projevu vyjádřil pevnou víru, že jeho příští návštěva Izraele bude při otevření české ambasády v Jeruzalémě. Netanjahu poznamenal, že Izrael nemá na východní polokouli většího přítele než Českou republiku.

Český dům, společná kancelář státních agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Českých center, se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. I když nemá diplomatický status, Pražský hrad jeho založení považuje za jeden z kroků směřujících k přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Hlavním bodem jeho návštěvy Jeruzaléma byl projev v Knesetu, Zeman se stal prvním českým státníkem, který měl tuto možnost. Řekl, že si této příležitosti velice váží a věří, že to bude mít velice pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Vyzdvihl, že v projevech vyjádřili sympatie k jeho návštěvě zástupci opozice i koalice.

Nový český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický uvedl, že vystoupení nejvyššího představitele v Knesetu je nejvyšší pocta, „která na tom politickém terénu existuje“. „Proslov měl obrovský úspěch, všechny dnešní deníky z něho citují,“ dodal. Na titulní stránce otiskl například fotografii Zemana v Knesetu list The Jerusalem Post.

Z Izraele Zeman odletí ve středu, na závěr návštěvy se poletí podívat do kibucu a Negevské pouště.

Zeman podpořil ideu jednoho státu s dvěma národy

Ke konceptu Izraele jako jednoho státu s dvěma národy, který prosazuje Rivlin, Zeman uvedl, že existuje prezidentská solidarita. „Takže když prezident Rivlin vystoupil s tímto návrhem, tak jsem zdvořile řekl, že je třeba o něm diskutovat,“ řekl a poukázal, že proti je premiér Netanjahu i předsedkyně opozice Cipi Livniová.

„Na druhé straně buďme objektivní, mohlo by to přispět k emancipaci Palestinců, konkrétně zaměstnání, vzdělání, zdravotnictví a tak dále. Pochopitelně Izraelci se obávají, aby početně Palestinci nepřevážili, víte, že tady platí princip židovského státu. To reálně znamená, že menšiny jsou tolerovány, ale že nejsou dominantní,“ dodal.

O sankcích proti Íránu, které Izrael prosazuje, Zeman s Rivlinem nehovořil. Řekl, že i přes jeho „nelásku k vládě ajatolláhů“ v Íránu nemá důvěru v to, že by sankce k něčemu vedly. Na nedávný výrok íránského prezidenta Hasana Rouháního, který označil Izrael za rakovinový nádor, odvětil, že jde o podobný výrok jako u předchozího íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, který chtěl Izrael vymazat z mapy.

„Předchozí íránský prezident, jak víte, už není prezidentem a proslul spíše tím, že chtěl být prvním íránským kosmonautem. Bohužel se to nepodařilo, protože dodnes by mohl obíhat na oběžné dráze. Domníval jsem se, že prezident Rouhání je poněkud umírněnější, bohužel tento výrok o umírněnosti nesvědčí,“ dodal.