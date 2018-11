Afghánci utíkají před suchem. Hlad je nutí prodávat vlastní děti

Na čtvrt milionu Afghánců už přišlo o své domovy. „Kvůli hroznému suchu jsem se svými třemi dětmi opustila naši vesnici. Vydali jsme se až sem, protože jsem si myslela, že nám tu nějak pomohou. Nikdo nám ale nepomohl. Aby mé děti neumřely hlady, prodala jsem svou dceru muži za 3 tisíce dolarů. Dostala jsem ale jen 70 dolarů. Neměla jsem žádné peníze, nikoho, kdo by se o nás postaral. Mého muže zabili,“ říká Mamareen, matka šestileté Akilly.

Kupec Akilly je přesvědčený, že dělá dobrý skutek. Provdá ji za svého desetiletého syna Šer Ághu. „Její rodina neměla co jíst. Byli hladoví. Také jsem chudý, pomalu ale částku dokážu splatit. Do dvou nebo tří let,“ říká kupec Nadžmudin. Že si koupil dívku, která je ještě dítě, mu nevadí. „Tady se to stává. Dokonce si mladé dívky berou staří muži. To se stává,“ říká.