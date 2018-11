V migrační politice jsme chybovali, přiznala v Chemnitzu Merkelová

Kancléřka v debatě se čtenáři saského listu Freie Presse vyjádřila pochopení pro rozčílení místních obyvatel, které ale podle ní není omluvou pro páchání trestných činů na demonstracích extremistů.

Merkelová nechtěla přijet v rozjitřené atmosféře

Před návštěvou kancléřka čelila kritice, že do saského města přijela pozdě. Nyní vysvětlila, že dlouho zvažovala, kdy bude vhodný moment do města zavítat, a to i vzhledem k tomu, jak její osobnost společnost polarizuje. Nakonec se rozhodla, že do Chemnitzu nepojede v rozjitřené atmosféře a vyčká. Ve městě chce hlavně zjistit, jak mohou centrální úřady přispět k tomu, aby nebyl Chemnitz trvale ve špatném světle.

Východní Němci a zvlášť Sasové mají totiž podle kancléřky řadu důvodů být na sebe pyšní. Měli by proto vystupovat sebevědoměji.