Šťouchání před krmením i nastavování tlap. Zoologické zahrady učí zvířata zvykat si na vyšetření

Za kus masa musí strpět šťouchání tyčkou v melbournské zoo třeba tasmánský čert. Ošetřovatelka ho tak chystá na chvíli, kdy bude zvíře potřebovat injekci. Orangutani se zase učí nastavit veterináři tlapu a sloni si poslední roky podobným způsobem zvykají například na možné umělé oplodnění.

„Stresová reakce je celková odpověď organismu, která směřovala k tomu, buď vítězně bojovat, nebo vítězně utíkat. V obou případech, když se to zvíře takto zachová, tak máme problém,“ vysvětluje Radko Rajmon z katedry veterinárních disciplín ČZU.

V krajním případě může stresová reakce vést až ke kolapsu zvířete. Velkou roli hraje strach z neznámého. A právě ten se dá cvičením potlačit. Chovatelé to zkouší i v Česku.

V pražské zoo si i bolestivější zákroky díky výcviku nechají líbit třeba lachtani. Šestnáctiletý Meloun k preventivnímu odběru krve sám ochotně nastavuje zadní ploutev každý týden – stejně jako zbytek rodinky.

Lachtani se nechají i vyšetřit ultrazvukem

Jako první v Česku navíc chovatel Jakub Mezej nedávno lachtany začal cvičit, aby si nechali ultrazvukem zkontrolovat břišní dutinu. Veterinář tak může například u březích samic ověřit, jestli se plod vyvíjí, jak má.

„Myslím si, že to berou jako hru. Jsou to inteligentní zvířata, baví je to, je to zábava. Každá nová věc u lachtanů je pro ně zábavou,“ říká Jakub Mezej, chovatel lachtanů v Zoo Praha.