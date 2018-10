Cirkusům zvoní hrana. Ministerstvo jim chce zakázat vystupování se zvířaty

Majitel Národního cirkusu Original Berousek Jiří Berousek starší vnímá navrhované opatření jako omezování podnikání. „To se asi zbláznili. Myslím, že by ředitelé všech cirkusů emigrovali. Plošný zákaz drezury není nikde ve světě, možná se zakáže jeden druh zvířat, ale v tomhle bychom byli první a jediný stát na světě,“ řekl.

Drezura zvířat podle Berouska provází lidi po staletí a rodiče s dětmi do cirkusu chodí především na zvířata, která třeba mnoho dětí odnikud jinud ani nezná. „Když se to stane, přijedeme se všemi lvy a tygry na Václavák nebo na ministerstvo zemědělství a všechny je tam vypustíme,“ řekl.

Majitelé cirkusů jsou podle Berouska zmatení i z toho, pod který resort jejich působení vlastně spadá: „Celý život jsme patřili pod ministerstvo kultury, teď ani nevíme, kam patříme, jsme jediný stát na světě, kde s námi metou z jedné strany na druhou.“

Drezura v cirkusech je zakázaná v Itálii nebo Řecku

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého ale podobný zákaz platí v desítkách zemí. V Evropě je drezura všech zvířat v cirkusech zakázaná například v Itálii, Nizozemsku nebo v Řecku. V dalších zemích, jako je Německo nebo Polsko, se o zákazu intenzivně diskutuje.

Podle webové stránky českých cirkusů působilo před několika lety v tuzemsku sedmnáct cirkusů včetně slavného Cirkusu Humberto a dalších dvou společností, které také nesou jméno Berousek. Jiří Berousek starší podotkl, že cirkusům mohla uškodit letní kauza kolem zabíjení tygrů, v níž figuruje jeho jmenovec Ludvík. „I když se to asi zakládá na pravdě….my s ním ale nemáme nic společného, nikdy to nebyl artista, je to obchodník se zvířaty,“ řekl.