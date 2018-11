Litevští vědci měří lidské štěstí. Proti špatné náladě chtějí bojovat zelení

V úvahu se bere i počasí nebo třeba to, zda země právě neslaví státní svátek. „Během oslav nebo různých městských akcí je nálada lidí o čtvrtinu nebo až o třetinu lepší,“ podotkla šéfka projektu na měření štěstí Dalia Bardauskieneová. Vůbec nejvyšší podíl šťastných lidí systém zaznamenal 15. a 16. února, kdy celá Litva okázale slavila výročí sta let od vyhlášení nezávislosti.

Přístroj sestavil tým profesora Arturase Kaklauskase z Technické univerzity ve Vilniusu. Ten ho přirovnává k ženské intuici. „Například když má žena dítě, velmi dobře rozumí tomu, co to dítě chce, a snaží se mu pomoci. A my se tuto intuici snažili napodobit a pomoci tak lidem,“ říká Kaklauskas.

Nejhůř bývá v době podzimních plískanic, zabírá zeleň a odpočinek

Vůbec nejhorší náladu mají lidé v sychravé podzimní dny – zlepšovat ji ale pomáhá zeleň, dostatek místa k odpočinku a rekreaci. Pro lepší náladu je důležité vyvarovat se takzvaných mrtvých míst – tedy velkým shlukům aut a obřím vyasfaltovaným plochám.

Aby byli lidé šťastnější, začnou uprostřed měst vedle obchodních center vznikat zalesněné plochy, naopak garáže a parkoviště zmizí nebo se přesunou pod zem. „Protože pokud jsou lidé šťastní, tak jsou produktivnější, mají méně zdravotních problémů, jsou v kontaktu s rodinou, přáteli a lidmi z práce, prodlužuje se také délka jejich života,“ upozornil profesor Kaklauskas.