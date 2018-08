Ve městech kvůli suchu umírají stromy. Záchranu nabízí vaky s vodou

Vaky na vodu zachraňují v horkých letních dnech stromy v řadě měst po celé republice. Zahradníci nejprve kolem každého stromu obepnou prázdný pytel, který následně napustí vodou.

Do každého z vaků se vejde bezmála šedesát litrů vody. Ve vedrech okolí stromu postupně zavlažují. Zásoba vody v nich vydrží jeden den. „Zkoušíme to a doufáme, že se nám to osvědčí a pomůže to stromy zachránit,“ řekl ČT ředitel Správy lázeňských parků Karlovy Vary Miroslav Kučera.

V centru lázeňského města totiž přibývá stromů, které usychají. Některé už by bez pomoci příští rok nevyrašily. „Je vidět, že strom nemá žádné přírůstky a naopak odshora prosychá koruna,“ potvrzuje Kučera. Na kolonádách a pěších zónách je přitom stín ze stromů nepostradatelný.

O statisíce korun víc za vodu

Už nyní je každopádně jasné, že za vodu letos správa lázeňských parků zaplatí o statisíce korun víc než v jiných letech. V Karlových Varech pořádně nepršelo už čtyři měsíce. Závlaha proto nekončí jen u stromů, ale i na záhonech s tisíci okrasných květin. Pracovníci lázeňských parků tak každý den rozvezou více než sto kubíků vody.