Demokracie mění tvář Bhútánu. „Království štěstí“ však trápí nezaměstnanost a sebevraždy

„Bhútánci jsou ze školy naučení základní teorii politiky HDŠ a nikdo její principy nezpochybňuje. Též je součástí jejich národní identity a vnímají to jako něco, co oni dali světu a čím jsou proti jiným státům unikátní. Takže bhútánské štěstí je hodně o postojích. Češi mají v mnoha směrech více objektivních důvodů být spokojení, možná by nám stačilo si to víc uvědomovat a být na to hrdí, potom bychom v žebříčku štěstí začali rychle stoupat.“