Americký Kongres zaplavila „růžová vlna“. Do sněmovny se dostaly vůbec první muslimky

Do Sněmovny reprezentantů letos kandidovalo na čtyři sta žen. Nejmladší zvolenou kongresmankou se stala 29letá demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Dcera imigrantů získala v jednom z newyorských volebních obvodů 78 procent hlasů.

Jen o pár měsíců starší je Abby Finkenauerová, jež získala křeslo v Iowě. Slavnostní přísahu v lednu příštího roku složí ve Sněmovně reprezentantů coby čerstvá třicátnice.

Muslimky mají palestinský a somálský původ

Další prvenství mají na svém kontě demokratky Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová ze států Michigan a Minnesota, které se staly prvními muslimskými ženami v dolní komoře. Dvaačtyřicetiletá Tlaibová pochází z Detroitu, do USA přišli její palestinští rodiče. Dějiny psala již v roce 2008, kdy se jako první muslimka dostala do sněmovny státu Michigan. Šestatřicetiletá Omarová pochází ze Somálska, odkud její rodina utekla před občanskou válkou, když jí bylo osm let.