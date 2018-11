Po Varšavě i Krakov a Gdaňsk. Polská opozice triumfuje ve velkých městech

Druhé kolo voleb starostů se konalo v 649 obcích. Utkali se v něm vždy dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Už v prvním kole byli potřebnou nadpoloviční většinou zvoleni starostové měst jako Varšava, Poznaň a Lodž, v nichž zvítězila centristická proevropská koalice v čele s opoziční Občanskou platformou.

„Pro vládní stranu je velmi nepříjemné, že se potvrdilo to, co se čekalo, tedy že opozice zvítězila ve velkých městech. Na druhou stranu to, že už to mnohde bylo v prvním kole, to není tak úplně očekávané, je to Lodž, Vratislav, Poznaň, zřejmě Katovice a hlavně Varšava, to je velký symbol. Tam se čekal vyrovnanější souboj,“ uvedla zpravodajka ČT Dana Zlatohlávková.