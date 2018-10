Čína chce v moderních technologiích dohnat a předehnat USA. Do roku 2030

Roboti jsou ukázkou čínských ambicí na rozvoj umělé inteligence. Do dvou let chce Peking její vývoj zrychlit a dohnat zbytek světa. Do roku 2030 si přeje být světovou jedničkou s průmyslem v objemu 150 miliard dolarů.

Umělá inteligence se stává doplňkem všedního života. Je tak součástí třeba i čínských pouličních kamer a má být tahounem tamní vládní strategie zvané „Čína 2025“. Jejím cílem je modernizovat průmysl a nahradit západní technologie domácími – a právě v ní Peking vidí skutečnou příčinu obchodní války.

„USA si myslí – čas běží! Do roku 2025 máme už jen sedm, osm let, abychom Čínu zastavili. Z toho mohou být nervózní,“ uvedl Wang Pcheng z Čínské lidové univerzity. Případná čínská náhrada amerického zboží by totiž pro USA představovala znatelnou finanční ztrátu.