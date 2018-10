OBRAZEM: Největší a nejslavnější rybí trh světa končí. Musí ustoupit tokijské olympiádě

Ke stěhování nakonec napomohlo rozhodnutí, že se Tokio stane pořadatelským městem letních olympijských her v roce 2020. Přesun, plánovaný na listopad 2016, se ale opakovaně odkládal. Definitivní verdikt padl až loni v létě – trh musí skončit do podzimu 2018, aby se stihlo areál zbourat a upravit do začátku olympiády. Místo má protnout nová silnice, vzniknout tam má i zázemí pro Hry.

Turistům se trh Cukidži uzavřel už na konci září, definitivně končí 6. října. Za týden už ho obchodníci i návštěvníci najdou na novém místě a ve zcela jiné podobě. Místo do omšelých hal zamíří do supermoderního a skoro dvojnásobně většího areálu na dva kilometry vzdálený ostrov Tojosu. Atmosféra starého Cukidži se stane už definitivně historií.